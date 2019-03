Mondini, no nuova gara nodo Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - "Bisogna evitare di fare una gara per ripartire, altrimenti perdiamo 6 o 9 mesi e diventa un problema enorme". Lo ha detto il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini, a proposito del nuovo stop ai cantieri del Nodo ferroviario di Genova, parlando a margine dell'assemblea degli spedizionieri genovesi al palazzo della Borsa. "Inutile parlare di Via della Seta se non siamo in grado di realizzare le opere che sono fondamentali per la crescita del porto - ha aggiunto -. Possono arrivare tutti gli scambi e volumi ma non sappiamo come fare entrare e uscire i container.

Il nodo ferroviario non è strettamente connesso al porto, ma indirettamente lo è per razionalizzare il traffico ferroviario, spostare i treni a lunga percorrenza da quelli regionali". Per Mondini si tratta di "un'opera fondamentale".