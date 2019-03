Coppa Milano-Sanremo,1/a tappa a Rapallo

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - La Coppa Milano-Sanremo ha preso il via stamattina nel capoluogo lombardo nel centralissimo corso Venezia, davanti alla sede di Automobile Club Milano. Ottanta le auto ai nastri di partenza, 700 i chilometri di questa gara di regolarità classica, per vetture costruite tra il 1906 e il 1976, fra Lombardia, Piemonte e Liguria. Verso sera gli equipaggi arriveranno a Rapallo (Genova) da dove ripartiranno domani alla volta di Sanremo per affrontare le ultime prove speciali. Dopo l'arrivo le auto raggiungeranno il Principato di Monaco per la premiazione.

"Anche quest'anno il parterre dei partecipanti è stato all'altezza del prestigio della competizione e sono molto contento di avere ritrovato tra i concorrenti il principe Emanuele Filiberto di Savoia", ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.