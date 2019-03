Al via la pesca alle acciughe in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - È aperta la stagione della pesca all'acciuga nel mar Ligure con le lampare, che hanno iniziato a mollare gli ormeggi da tutti i porti della regione. Metà della pesca in Liguria è dell'acciuga, stima Impresa Pesca Coldiretti, e in questo avvio di stagione vi sono impegnati 100 membri degli equipaggi in 15 lampare, le imbarcazioni tipiche per questo tipo di attività.

L'acciuga, pesce azzurro che vive in branchi e si avvicina alla costa solo in determinati periodi dell'anno ed è una delle specie ittiche più importanti per le marinerie del mar Mediterraneo. "La stagione passata per la pesca all'acciuga ligure è stata molto buona, con i branchi che si sono avvicinati alla costa in grandi quantità, non soltanto da luglio, ma per tutto il periodo di pesca", afferma la responsabile di Coldiretti Impresa Pesca, Daniela Borriello invitando al consumo del pesce del nostro mare.