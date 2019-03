Viareggio Cup, ai rigori il Bologna batte il Genoa

Servono i rigori per decidere la vincitrice della 71/a edizione della Viareggio Cup, e alla fine i penalty sorridono al Bologna, che solleva al cielo il trofeo per la seconda volta bissando il successo dell'edizione 1967. Al 'Picco' della Spezia, teatro della finalissima per l' indisponibilità dello stadio dei Pini di Viareggio, la gara termina 6 a 5 per gli emiliani allenati da Emanuele Troise, dopo l' 1-1 maturato al termine dei supplementari. Mattatore della lotteria dagli 11 metri è il portiere Thomas Fantoni, che para due rigori sotto gli occhi di un para rigori d'eccellenza, Gianluca Pagliuca, oggi preparatore dei portieri delle giovanili emiliane. Nel primo tempo, sono gli emiliani a farsi preferire, con tre chiare occasioni da gol: al 17' con Rabbi che si gira in un fazzoletto ma col mancino non inquadra la porta, al 32' con il diagonale di Visconti che sfila di un nulla a lato del palo sinistro della porta, e poi al 41’ con un tiro al limite d'area di Koutsoupias che fiora il palo. I gol arrivano nella ripresa.

A segnare, un po' a sorpresa, è la squadra di Sabatini, in vantaggio all' 11' con il bomber Bianchi che riceve da Cleonise, con un colpo di tacco supera un avversario e poi fulmina Fantoni. Il Bologna incassa il colpo ma trova ossigeno e idee nelle sostituzioni: al 44’ il neo entrato Cossalter, capocannoniere del torneo, crossa dall'out di sinistra, la palla rimbalza a centro area e beffa Raccichini, che la osserva mentre si insacca nell' angolino opposto. Nei supplementari non succede nulla, e il dischetto premia la squadra di Troise. Per l'estremo difensore bolognese anche la palma di miglior portiere del torneo, mentre il premio di miglior difensore è andato al genoano Njie e quello per il 'Golden Boy' al bomber genoano Bianchi. (ANSA).