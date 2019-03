A Genova summit del software open source

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Il 21 e 22 maggio si terrà a Genova e per la prima volta in Italia il Global Fiware Summit 2019, evento internazionale sulle tecnologie open source. Il convegno è organizzato da Fiware Foundation, Comune di Genova, Engineering e attirerà un migliaio tra tecnici, sviluppatori, imprenditori, rappresentanti di università, startup e società dell'It. Genova sarà capitale dei software a sorgente aperta. La città "è stata individuata come punto di riferimento della tecnologia italiana e come hub dinamico in questo contesto", ha sottolineato l'assessore all'Informatica del Comune, Stefano Campora. "Per dare un'idea di quello che significa questo appuntamento - ha aggiunto l'assessore allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci - basta pensare che l'ultima edizione a Malaga ha attirato 700 persone da 5 continenti". Fiware è la piattaforma open source indipendente che fonda la sua origine in un programma di collaborazione europea tra pubblico e privato per oltre 500 milioni di investimenti.