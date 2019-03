Vicepresidente Samp, penso solo al Milan

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - "La cessione del club? Pensiamo solo alla partita contro il Milan, abbiamo solo l'obiettivo di battere i rossoneri". Così il vicepresidente della Sampdoria Antonio Romei questa mattina prima di entrare a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, per parlare di impianti sportivi.

Romei non si sbilancia sulla trattativa con il fondo statunitense York Capital che vorrebbe rilevare la Sampdoria e con la quale si starebbe trattando sul prezzo tanto che nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare qualcosa. Poi Romei ha parlato di Fabio Quagliarella, impegnato in questi giorni con la Nazionale italiana: "Credo che sia un giovane dentro, facciamo gli scongiuri per il suo record di gol come calciatore più anziano della storia della Nazionale". Sull'obiettivo Europa della Sampdoria Romei non ha dubbi: "Le prossime partite fino a Pasqua sono importanti, ce la vogliamo giocare".