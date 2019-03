Vento di burrasca fino a 120 km orari

Venti di burrasca, con raffiche fino a 120 km orari, provenienti da nord-est sono attesi nel tardo pomeriggio in Liguria. Lo annuncia il centro meteo Arpal ha emanato l'avviso per vento di burrasca forte da Nord Nord Est. Per quanto riguarda il mare, il moto ondoso è in rapido aumento e diventerà agitato o localmente molto agitato soprattutto nella notte nell'Imperiese. Per domani stessa situazione con la forza del vento in parziale calo, mentre il moto ondoso si attenuerà. Domani sono attese piogge deboli e isolate sul Levante della regione. Atteso un calo delle temperature.

La protezione civile del Comune di Genova ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici oltre al divieto di transito a moto, furgoni e telonati sulla sopraelevata.