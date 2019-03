Teatro Impavidi Sarzana celebra 210 anni

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Ricostruire i 210 anni della storia del teatro degli Impavidi di Sarzana (La Spezia), recentemente riaperto dopo un lungo periodo di restauro, attraverso la memoria collettiva. I sarzanesi sono invitati a cercare nei propri album di famiglia, in cassetti e armadi, documenti e cimeli per "ritrovare le tessere del puzzle che compongono la storia del nostro teatro, facendone patrimonio collettivo". Lo ha detto il sindaco Cristina Ponzanelli, presentando l'iniziativa. L'iniziativa dal titolo 'Ricorda il tuo teatro' è stata ideata dalla componente del comitato di indirizzo del teatro degli Impavidi Marianna Zannoni, in vista del prossimo 9 settembre quando l'edificio compirà i suoi primi 210 anni.

Fotografie d'epoca, biglietti di ingresso, locandine di spettacoli storici, ritagli di giornale, recensioni, programmi e qualsiasi altro documento saranno utili a ricucire una parte della memoria, che entrerà a far parte di una sorta di grande album di famiglia della comunità e del suo teatro.