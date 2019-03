Via a operazioni cantiere costruzione nuovo viadotto

Hanno preso il via nell'area del cantiere le operazioni preparatorie per rendere agibile l'area per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo viadotto che sostituirà il Morandi crollato il 14 agosto. Lo comunica PerGenova, la joint venture costituita da Fincantieri Infrastructure e Salini Impregilo, cui è affidata la progettazione dell'opera insieme a Italferr e la sua realizzazione. Le attività prevedono la deviazione di uno dei canali artificiali, l'allestimento delle aree di cantiere e dei suoi ingressi, la costruzione delle rampe di accesso e delle piste di viabilità e l'installazione di impianti di trattamento fanghi per l'avvio delle operazioni di posa dei pali-fondazione.

E mentre si lavora al cantiere del Morandi proseguono le attività negli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente e di Castellamare di Stabia e di Fincantieri Infrastructure di Valeggio sul Mincio per la produzione delle lamiere e delle travi di acciaio che saranno utilizzate per realizzare la sovrastruttura dell'opera.