Migranti chiusi in Tir salvati da Gdf

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 25 MAR - Otto migranti, nascosti da ore nel rimorchio di un tir spagnolo vicino alla frontiera autostradale di Ventimiglia hanno accusato crisi respiratorie gravi e hanno deciso di chiamare la Guardia di finanza per farsi assistere. E' successo oggi. Secondo quanto ricostruito gli otto ragazzi, tutti provenienti dall'Africa, sono entrati nel tir parcheggiato sulla piazzola prima della frontiera alle prime luci e si sono nascosti in mezzo ai bancali. Alle 11 però hanno cominciato a avere crisi respiratorie e, visto che non riuscivano dall'interno a riaprire i portelloni, uno di loro col in cellulare ha chiamato il numero di pubblica utilità.

L'intervento della pattuglia, in servizio nelle vicinanze del valico autostradale è stato immediato. I militari sono riusciti a individuare il tir anche grazie ai migranti stessi che hanno picchiato forte i pugni contro le lamiere del camion.