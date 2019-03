Due incendi boschivi in Valbormida

(ANSA) - SAVONA, 24 MAR - Due incendi si sono sviluppati in due diverse località della Valbormida. In mattinata le fiamme sono divampate in località Piangiaschi nel comune di Millesimo.

Il rogo ha interessato una zona boschiva lontana dalle abitazioni. Nel pomeriggio le fiamme hanno attaccato il bosco dietro la chiesa a Rocchetta di Cengio. L'interno dei vigili del fuoco ha contenuto il rogo. Sui luoghi dei due incendi sono state avviate le attività di bonifica.