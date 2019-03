Donna in rianimazione per meningite

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Una donna di 71 anni, residente in un paese dell'Alessandrino è ricoverata, da ieri sera, in rianimazione al pronto soccorso del policlinico san Martino di Genova per meningite meningococcica. La donna era stata visitata all'ospedale di Sestri e rimandata a casa. I familiari e tutte le persone che frequentano con continuità la settantenne sono state sottoposte a profilassi.