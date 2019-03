Toti: con nuova strada Portofino torna a essere una perla d'Italia

"Con la riapertura della strada per Portofino ridiamo agibilità ad una delle perle del turismo italiano". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo alla presentazione di un 'gemellaggio' tra la località turistica del Tigullio e Courmayeur avvenuta sulla funivia SkyWay del Monte Bianco. Toti ha poi annunciato che il 6 aprile la riapertura dell'arteria verrà celebrata con una grande festa. "Vogliamo comunicare al mondo - ha spiegato Matteo Viacava, sindaco di Portofino - che siamo tornati come prima, più belli di prima. L'evento partirà da Santa Margherita passando dal Covo e dalle spiagge di Paraggi, che sono pronte per l'estate e arriverà fino a Portofino. La festa vuole raccontare a tutto il mondo il nostro ritorno alla normalità". Uno spettacolo è previsto nella piazzetta di Portofino, con artisti del calibro de Il Volo e Mahmood, seguito da un brindisi finale.