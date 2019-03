Spaccio in famiglia, arrestati padre e figlio

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Spaccio a conduzione familiare in Corso Galliera, fatto cessare dai carabinieri che hanno arrestato padre e figlio maghrebini. I due, il padre di 62 anni e il figlio di 22 anni, entrambi pregiudicati, sono stati pizzicati dal personale del Nucleo operativo della Compagnia di Genova san Martino mentre cedevano 3 involucri contenenti 3 grammi di eroina a una genovese di 27 anni e una dose a una cittadina partenopea di 43 anni. Padre e figlio, perquisiti, sono stati trovati in possesso di 325 euro provento dello spaccio e sequestrati assieme alla droga. I due sono stati arrestati per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.