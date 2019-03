Odore marijuana in strada,scoperta serra

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Un forte odore di marijuana per strada ha 'guidato' gli agenti verso due box dove era stata allestita una 'serra' fai da te. I poliziotti, impegnati in un pattugliamento a Marassi hanno sentito l'odore e hanno fatto intervenire il cane antidroga Kora. L'animale ha guidato la pattuglia verso un edificio dove gli agenti hanno bussato a ogni porta. Dagli accertamenti è risultato che uno dei condomini, un genovese di 37 anni, coltivava le piante dentro due box. Gli agenti hanno sequestrato 10 piante di erba e il materiale per la produzione. L'uomo è stato denunciato.