Fumo in metro Genova, evacuata stazione

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Stazione metro in piazza De Ferrari, in pieno centro a Genova, evacuata a causa di un denso fumo nero. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ancora da chiarire le cause del fumo che potrebbe essere stato provocato da un corto circuito o dal surriscaldamento di un apparecchio in uso lungo la linea.