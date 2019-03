A Rossiglione e Genova volantini inneggianti ai fasci di combattimento

La scorsa notte su diversi muri del comune di Rossiglione, in Valle Stura, sono stati affissi volantini che inneggiano ai 100 anni dalla formazione dei fasci di combattimento. Sul caso indagano i carabinieri. Il fatto è denunciato dall'Anpi: "Non è che un patetico tentativo di scopiazzare quello che è già avvenuto a Prato dove un raduno di Forza Nuova ispirato dalla stessa celebrazione è stato accompagnato da varie proteste e l'iniziativa è stata vietata.

L'Anpi provinciale di Genova, esprime totale solidarietà al Comune di Rossiglione, fregiato dalla Croce al valor militare".

Critiche anche dal Pd ligure: "E' una assoluta vergogna che qualifica chi ha affisso quei volantini. E' un gesto vile e ottuso, speriamo che i responsabili siano presto identificati e denunciati per il reato di apologia del fascismo. Nessuna tolleranza per i sordidi nostalgici del fascismo".

Anche in via Posalunga, nel quartiere genovese di Borgoratti, e a Carignano in corso Mentana davanti all'istituto Duchessa di Galliera sono stati affissi diversi manifesti che inneggiano ai 100 anni dalla formazione dei fasci di combattimento. Se sulle affissioni nell'entroterra indagano i carabinieri, di quelle a Genova si occupa la Digos che sta cercando eventuali altre affissioni abusive. Gli stessi manifestini sono stati affissi in diverse città soprattutto nel Nord Est, segno che si tratta di una campagna nazionale, ma i manifesti non sono firmati da nessuno dei principali movimenti di estrema destra. Proprio domani in diverse città partiti e movimenti neofascisti celebreranno la ricorrenza tra raduni, convegni e presentazioni. A Genova è previsto un convegno nella sede di Lealtà Azione a Sturla dal titolo 'Genova 1919, l'alba di un'idea'.