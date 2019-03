Parco 5 Terre: ex presidente, 13 parchi senza guida da anni

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 MAR - "Tredici parchi nazionali su 24 sono senza presidente non da mesi ma da anni, e otto di essi non hanno un direttore. Il ministro Costa, che non è più un nuovo ministro, ma occupa la poltrona del cambiamento ormai da quasi un anno, ritiene, dunque, che i parchi possano sbrigarsela con la perenne gestione ordinaria dell'acquisto di carta igienica e cancelleria, piuttosto che costituire la punta avanzata delle tecniche di gestione sostenibile del territorio". Così l'ex presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Vittorio Alessandro commenta sui social network la notizia delle dimissioni di quello che era suo vice sino al 2017 e attuale presidente facente funzioni Vincenzo Resasco al Parco delle Cinque Terre. "Agli esposti allarmati delle associazioni ambientaliste, della Federparchi, dei cittadini il ministro non risponde e, da ieri sera, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, privo di presidente dal settembre del 2017, non ha più neanche il vice-presidente che ne svolgeva le funzioni". E aggiunge una nota polemica: "Però, mi raccomando, ragazzi: raggiungiamo le performance, altrimenti al ministero ci rimangono male". (ANSA).