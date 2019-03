Massaggia turiste e le molesta ,arrestato per violenza sessuale

Un massaggiatore di 42 anni, astigiano residente a Loano (Savona), è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Savona con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due turiste, una tedesca e una minorenne francese. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo almeno in due distinte occasioni, durante l'attività lavorativa in una struttura ricettiva, avrebbe molestato sessualmente le due donne che si sono rivolte ai carabinieri per denunciare l'accaduto. L'uomo è stato condotto dai carabinieri nel carcere di Sanremo a disposizione dell'autorità giudiziaria.