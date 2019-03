Calcio: cessione Samp, atteso vertice prossima settimana

Sarebbe in agenda per la prossima settimana un incontro a Londra tra la Sampdoria e York Capital Management, il fondo statunitense interessato all'acquisto della società blucerchiata. Un vertice che potrebbe risultare anche decisivo in un senso o nell'altro. Ormai la notizia è diventata di dominio pubblico e York Capital avrebbe fretta di chiudere anche per avere la possibilità di progettare il futuro con Gianluca Vialli alla presidenza. Mentre il patron doriano Massimo Ferrero vorrebbe avere più tempo per valutare l'offerta.

Di certo le parti non sarebbero troppo distanti e con una cifra intorno ai 100 milioni si dovrebbe raggiungere un accordo anche se Ferrero valuterebbe il club tra 120 -150 milioni. Una trattativa che appare essere al punto di svolta con Federico Oliva, direttore degli affari europei di York Capital, che darebbe carta bianca all'ex bomber blucerchiato dello scudetto per la progettazione del futuro tecnico della squadra. E tra gli obiettivi del fondo ci sarebbe anche la costruzione di un nuovo stadio. (ANSA).