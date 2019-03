Accendono fuochi vicino boschi, multati

I Carabinieri forestali hanno multato due persone che avevano acceso fuochi per distruggere residui vegetali. E' avvenuto nei Comuni di Uscio e Sori. I due responsabili dei fuochi dovranno pagare sanzioni da 2000 euro ciascuno. Le multe sono scattate per violazione del divieto di accendere fuochi in vigore da giorni con la dichiarazione da parte della Regione di Stato di grave pericolosità per incendi boschivi. I fuochi erano stati accesi mentre c'era vento, situazione che aumenta il rischio d'incendio. In un caso, l'autore, aveva anche abbandonato il fuoco nonostante non fosse del tutto spento.

L'obbligo di prendere cautele nell'accensione del fuoco esiste tutto l'anno. Quando vi è particolare rischio incendi la norma prevede ulteriori restrizioni e divieti e un inasprimento delle sanzioni. I controlli su accensioni fuochi e su altre condotte pericolose, come l'uso di attrezzi che provocano scintille (moto troncatrici, flessibili, saldatrici) proseguiranno per prevenire il rischio di incendi boschivi.