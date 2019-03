Genova a misura di bici, in 400 a Tusi

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Ciclo-posteggi antifurto davanti a asili, scuole e piazze, corsie ciclabili sulle strade principali e mezzi pubblici che permettano il trasporto della bicicletta: sono le richieste che i ciclisti genovesi hanno portato al sindaco Marco Bucci, al termine di "Tutta Genova bike to school". Alla manifestazione a cui hanno partecipato in 400 tra bambini, genitori e amanti della bici. Presente anche il vescovo ausiliario Anselmi "Bisogna smettere di dire che Genova è una città in salita - spiega Federico Re, uno degli organizzatori - e oggi testimoniamo che ci sono sempre più persone che usano la bici come mezzo di trasporto. Vogliamo attenzione su questi temi". Ad accogliere la manifestazione, che ha avuto il sostegno della direzione scolastica regionale permettendo ai bimbi che hanno partecipato di entrare a scuola in ritardo, il sindaco.

"Sono proposte in linea con il nostro programma - ha detto - Tra aprile e maggio apriremo il percorso da corso Saffi al Lagaccio, mentre su corso Italia stiamo lavorando".