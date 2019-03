Dopo mareggiata il 'Covo' riapre il 6/4

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Il Covo del Nord Est, storico locale notturno di Santa Margherita Ligure dove negli anni si sono esibiti Frank Sinatra, Liza Minelli, e tanti altri, riparte con i microfinanziamenti del 'crowfunding' per rialzarsi dalla mareggiata che il 29-30 ottobre ha devastato il locale con danni stimati nell'ordine dei 2 milioni e mezzo di euro. Sulla piattaforma Eppela il famoso set della vita notturna ligure ha avviato una raccolta fondi con la richiesta di investimenti che vanno da un minimo di 5 euro fino a 10 mila euro. L'operazione viene realizzata con una formula 'tutto o niente', dandosi un obiettivo minimo di raccolta di almeno 50 mila euro perché la raccolta fondi sia effettiva (in caso contrario verranno restituiti). Non si tratterà di una colletta di beneficienza ma di un anticipo di servizi. "Il 6 aprile con l'apertura della strada per Portofino riapre il ristorante pizzeria gourmet il Buongustaio", ha raccontato il patron del locale Stefano Rosina.