Carige:su acquisizione offerte in aprile

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Per "la prima metà di aprile" sono attese le offerte vincolanti sull'acquisizione, o 'business combination' di Carige. Lo ha chiarito uno dei tre commissari dell'istituto, Fabio Innocenzi, a margine della inaugurazione della nuova sede di Banca Cesare Ponti nel quartiere di Albaro.

Innocenzi ha anche annunciato che la prossima settimana, entro il 28 marzo, Carige completerà la cessione di Credits al fondo inglese Chenavari. "Il closing è previsto tra il 26 e il 28 marzo", ha spiegato Innocenzi. La quota dell'80% verrà venduta per 80 milioni di euro. Carige ha però già accantonato 20 milioni di euro sulla controllata, perché nell'ambito delle intese siglate dal precedente amministratore delegato Paolo Fiorentino, oltre a un accordo di distribuzione con Chenavari era prevista anche una penale in caso di cambio di controllo di Carige per 40 milioni di euro.