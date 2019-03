Bando per il futuro dell'Hennebique

Presentata la scheda tecnica per l'edificio Hennebique, l'imponente silos granario di fine '800 a ponente della stazione marittima di Genova e in disuso da 50 anni. L'Autorità di Sistema portuale, proprietaria dell'edificio, sta predisponendo il bando e lo renderà pubblico dal 30 marzo per due mesi. L'obiettivo è il recupero ad usi urbani del fabbricato. Le stime filtrate parlano di possibili investimenti fino a 100 milioni per il solo restauro dell'edificio, con l'attesa che la concessione duri 90 anni. Il soprintendente Vincenzo Tinè ha sottolineato che i vincoli attuali posti dalla Soprintendenza sull'Hennebique vedono la conservazione dell'involucro esteriore con ampi margini per demolizioni all'interno, purché siano conservate delle celle granarie, per ricordare la funzione originaria del manufatto.

Regione e Comune hanno adottato la proposta di accordo di programma per la modifica delle destinazioni d'uso dell'edifico, ampliate a attività alberghiera, commerciale, residenziale e servizi pubblici.