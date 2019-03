Slow Fish a Genova, mare è bene comune

"Slow Fish torna a Genova con grande affetto, siamo contenti di essere vicini alla città in questo momento particolare, ci tengo a dire che il ritorno non è una scelta, perchè da quando è nato Slow Fish è Genova". Carlin Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, ha presentato così la rassegna dedicata al pesce e alle risorse del mare organizzata da Slow Food e Regione Liguria che si svolgerà al Porto Antico (9-12 maggio) con il patrocinio del Comune, del Ministero dell'Ambiente e con il sostegno della Camera di Commercio. Nel cuore marinaro di Genova, vicino alle banchine e a piazza Caricamento, si ritroveranno scienziati e studiosi per discutere le buone pratiche da seguire per ridurre l'inquinamento e comunità di pescatori di tutto il mondo con i loro prodotti cucinati e 'spiegati' con l'aiuto di cuochi famosi. Ci saranno appuntamenti a tavola, Laboratori del Gusto, Scuole di Cucina, Cucine di strada, Food truck e Piazza della birra.