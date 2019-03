'Popolo biciclette', politiche concrete

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - L'appuntamento è alle 8.15 di giovedì 21 marzo in piazza Fontane Marose per una biciclettata collettiva fino a palazzo Tursi e poi da lì tutti a scuola, all'asilo o al lavoro in bici. A promuovere l'iniziativa 'Tutta Genova bike to school' sono alcune associazioni tra cui il Fiab - Amici della Bicicletta Genova e i Cittadini Sostenibili.

L'obbiettivo è chiedere al Comune di Genova politiche concrete a favore di una mobilità sostenibile sulle due ruote.

In particolare le richieste riguardano la creazione di ciclopark antifurto davanti a asili, scuole e piazze, corsie ciclabili sulle strade principali e mezzi pubblici che permettano e incentivino il trasporto bicicletta. L'iniziativa si svolge nell'ambito della quinta giornata che invita soprattutto i genitori che non l'hanno ancora fatto a lasciare l'auto a casa e percorrere con i propri figli il tragitto fino a scuola passeggiando o pedalando.