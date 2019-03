Nucera in Italia dopo crack da 400 mln

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno arrestato all'aeroporto di Milano Malpensa Andrea Nucera, latitante dal dicembre 2011, coinvolto nella inchiesta sul fallimento del Gruppo Geo e accusato con altre persone di un buco di 400 milioni di euro. Nucera, colpito da un' ordinanza di custodia cautelare in carcere, tramutata in arresti domiciliari, aveva riparato negli Emirati Arabi Uniti e oggi è arrivato a Milano da Abu Dhabi. Il Gruppo Geo operava nel settore immobiliare e nel crack ha coinvolto diversi istituti di credito con reati che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta aggravata, alla bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito. Nucera Andrea, spiega la Gdf, è rientrato spontaneamente in Italia e collabora con l'autorità giudiziaria.