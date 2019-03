Arrivate a Genova maxigru da Olanda

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Sono sbarcate al Gmt di ponte Eritrea dalla nave olandese 'Constance' le componenti delle 5 grandi gru che dovranno esser montate nel cantiere Morandi dove verranno utilizzate dai tecnici della Fagioli, l'azienda in ati con Omini, Ireos e Ipe progetti che si sta occupando dello smantellamento dell'ex viadotto. Le componenti più piccole raggiungeranno il cantiere nel pomeriggio mentre quelle più grandi - che saranno trasportate con 30 convogli eccezionali - saranno in cantiere tra qualche giorno. Le gru verranno utilizzate per smontare le pile del settore ovest.