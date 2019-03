Festa per attaccanti Samp 5-3 al Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Sampdoria batte il Sassuolo 5-3 in uno degli anticipi della 29/a giornata di serie A giocato a Reggio Emilia. Otto gol e una festa per gli attaccanti, con Defrel e Quagliarella, 21 centri in campionato, a rompere il ghiaccio per i blucerchiati nel primo tempo. Al 38' la rete neroverde di Boga, ma 1' dopo Linetty ha ristabilito le distanze. Nella ripresa, le reti di Praet e Gabbiadini da una parte e di Duncan e Babacar dall'altra. La Samp sale a quota 42 in classifica, il Sassuolo resta a 32.