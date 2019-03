Zukanovic,'gabbia' per CR7? Non serve...

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR -"Dobbiamo giocarcela e provare a metterli in difficoltà, poi alla fine vedremo quello che succederà". Ervin Zukanovic, difensore del Genoa, non parte sconfitto nonostante il prossimo avversario si chiami Juventus.

"Perché se pensiamo che sia una gara già persa allora non dovremmo nemmeno scendere in campo. Una 'gabbia' per fermare Ronaldo? Non c'è nulla da poter studiare. Giochiamo contro il più forte in questo momento. Perciò dobbiamo pensare solo a giocare e divertirci", aggiunge Zukanovic, ospite con i compagni Kouamé e Radovanovic alla 'charity dinner' di 'Stelle nello sport' il cui ricavato sarà devoluto alla Onlus Gigi Ghirotti.

Eppure qualcosa Prandelli sta studiando come conferma il centrocampista Radovanovic. "Abbiamo provato qualche cosa di diverso, ma i concetti sono sempre gli stessi - spiega-. Stiamo lavorando anche per migliorare la fase realizzativa, sfruttando di più le conclusioni di noi centrocampisti e già con il Parma siamo arrivati tante volte in posizione per provarci".