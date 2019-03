Mareggiata, la strada di Portofino riapre il 7 aprile

Verrà inaugurata sabato 6 e aperta al traffico domenica 7 aprile la strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino chiusa dopo che la mareggiata di fine ottobre ne aveva fatto crollare diversi tratti. In poco più di cinque mesi, con due settimane di anticipo sui ponti di Pasqua che segnano l'inizio della stagione turistica, Portofino tornerà così alla normalità. "Concluderemo i lavori con quindici giorni d'anticipo rispetto a quanto avevamo annunciato alla consegna del cantiere - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti -, e questo nel panorama di un Paese in cui si sta discutendo di un decreto per sbloccare infrastrutture che restano altrimenti fermi. Questa volta la politica ha mostrato il meglio di sé, come dovrebbe succedere sempre. Portofino, da sempre simbolo della bellezza di questa terra, da adesso diventerà anche simbolo della rinascita e della tenacia dei liguri".