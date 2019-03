Indian Wells, Djokovic-Fognini avanti

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Al torneo di Indian Wells, Fabio Fognini e Novak Djokovic hanno ottenuto la qualificazione per la semifinale di doppio battendo ai quarti la coppia rivale formata dall'olandese Jean-Julien Rojer e dal rumeno Horia Tecau. Il numero uno del mondo e il campione ligure hanno regolato i loro avversari per 2 set a 1 in poco più di un'ora e mezza di gioco.

In semifinale domani se la vedranno con la coppia formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo.