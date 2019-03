Cgil: più occupazione in Liguria

Crescono gli occupati in Liguria secondo la Cgil che ha elaborato i dati Istat. Gli occupati nel 2018 sono stati in media 609 mila, +6 mila rispetto al 2017, frutto di una crescita dei contratti dipendenti +8 mila unità e di un calo degli indipendenti di 2 mila unità. Genova cresce di 6 mila occupati (336 mila), con la crescita dei dipendenti +12 mila e di un calo degli indipendenti -5 mila, Imperia sale di 2 mila occupati, Savona e Spezia calano entrambe di 1000 occupati rispettivamente a quota 109 mila e 85 mila.

Aumenta l'incidenza del part-time al 21,5% (per le donne sale al 36,9%) e tra gli occupati dipendenti aumenta del 15% in un anno l'incidenza dei contratti a termine sul totale e che interessano il 15,3% dell'occupazione. Il positivo andamento del 2018 si interrompe nel quarto trimestre che, rispetto allo stesso periodo del 2017, registra una situazione invariata a 605 mila occupati.