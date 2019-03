Statua Lucio Dalla rito portafortuna

Lucio Dalla portafortuna al gioco d'azzardo. E' la nuova vita della super fotografata statua bronzea del cantautore bolognese dello scultore Carmine Susinni, intitolata 'All'amico Lucio', già calamita da selfie. Da oltre un mese è posizionata all'ingresso del Casinò di Sanremo e tra gli appassionati dell'azzardo sta diventando virale il rito propiziatorio di lasciare una monetina nel sacchetto che la statua di Dalla ha in mano, raccontano il Secolo XIX e la Stampa.

Un 'effetto fontana di Trevi' per i giocatori che entrano ed escono a tutte le ore dalle sale, che si affianca allo straordinario successo del monumento nei selfie, registrato sin dall'arrivo in città per il Festival. La statua, che raffigura Dalla seduto su una panchina col braccio lungo lo schienale, offre infatti a tutti la possibilità di sedersi accanto al cantautore e immaginarsi "amici": da qui il boom di scatti.

All'Expo di Milano nel 2015, dov'era stata esposta la prima volta, l'opera di Susinni aveva toccato i 3 milioni di selfie.