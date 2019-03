Scuola: sit in dei precari a Genova

Assemblea in piazza, davanti alla prefettura di Genova, per i lavoratori precari della scuola, promossa dai sindacati per chiedere la stabilizzazione. In Liguria i precari della scuola che aspettano l'immissione in ruolo sono un migliaio. Secondo i sindacati, in 100 scuole genovesi il personale precario è il 30%. "Chiediamo di risolvere, una volta per tutte, questa situazione di precariato - spiegano i sindacati - che riguarda sia il personale docente che il personale Ata. Chiediamo un piano straordinario di assunzioni sia per i docenti che hanno almeno 3 anni di servizio che per il personale tecnico e amministrativo i cui organici sono stati tagliati negli ultimi anni". "Abbiamo fatto l'assemblea in piazza perché abbiamo la necessità di farci vedere - concludono i rappresentanti sindacali - e di far capire che questo è un mondo che deve essere trattato meglio, deve essere capito e ascoltato".