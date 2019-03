Palio del Golfo, nuovo trofeo femminile

Un nuovo trofeo, dedicato all'equipaggio femminile vincitore del prossimo Palio del Golfo.

E' questa la novità che è stata annunciata stamani in conferenza stampa alla Spezia per la prossima manifestazione remiera, che si terrà come sempre la prima domenica di agosto e che coinvolgerà le 13 borgate affacciate sul golfo dei Poeti, nei comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere. Erano presenti i tre sindaci Pierluigi Peracchini, Leonardo Paoletti e Matteo Cozzani alla conferenza stampa. Il trofeo femminile sarà dedicato alla memoria della capoborgata del Fossamastra Susanna Oddi, prematuramente scomparsa per una malattia. Intanto è stato annunciato il programma della 17° edizione del Trofeo di San Giuseppe, domenica 17 marzo davanti passeggiata Morin, nei giorni del santo patrono spezzino, San Giuseppe. "Una gara che dà l'avvio alla stagione remiera, con le prepalio che inizieranno il 19 maggio e che riguarderanno tutte le borgate" ha ricordato il presidente del comitato delle borgate Massimo Gianello.