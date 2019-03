Migranti su treni merci verso la Francia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 12 MAR - Forti ritardi sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Nizza, per numerosi migranti lungo la linea ferroviaria tra Mentone e il Principato di Monaco. La circolazione, a Tratti, è stata anche fermata. Il treno internazionale Thello 139 diretto a Milano ha accumulato due ore di ritardo. Allo scalo di Ventimiglia sono stati bloccati alcuni stranieri che si erano 'attaccati' a un treno merci diretto in Francia. Molti i disagi per i frontalieri che dovevano andare oltre confine per motivi di lavoro.