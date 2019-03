Radu assolve Buffon, "resta il migliore"

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - ''Un errore può sempre capitare.

Anche al portiere più forte della storia del calcio, nessuno è perfetto''. Il portiere del Genoa, Ionut Radu, assolve Gigi Buffon per l'errore in occasione di Paris Saint Germain-Manchester United, gara che ha sancito l'eliminazione dei francesi dalla Champions League. Radu, classe 1997 e in prestito al Genoa dall'Inter, non vuole ancora essere paragonato a Donnarumma o Meret ma non nasconde la consapevolezza della propria forza: ''So di essere nella lista dei giovani portieri più interessanti ma non devo dirlo io. Se penso di tornare all'Inter? In questo momento penso solo al Genoa, un club per cui provo un grande senso di gratitudine perché mi ha dato l'opportunità di mettermi alla prova in Serie A''.