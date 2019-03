In 8 mila a Limes, chiusa IV edizione

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Con l'incontro tra Lucio Caracciolo, Lapo Pistelli, Ilvo Diamanti e Alessandro Aresu si è conclusa la VI edizione del Festival di Limes a Palazzo Ducale di Genova che quest'anno ha visto tra i vari ospiti il premier Giuseppe Conte, il direttore del dipartimento Governo e Amministrazione pubblica dell'Università di Macao You Ji, il capo analista di Geopolitical Futures Jacob Shapiro, e Lars Feld, professore di Politica economica dell'Università di Friburgo e membro del Consiglio tedesco degli esperti economici.

La rassegna, intitolata 'Una strategia per l'Italia' ha portato a Palazzo Ducale più di 8 mila persone confermando così il successo delle passate edizioni. "Il VI Festival di Limes - ha detto caracciolo - ha messo in evidenza quanto cruciale sia il momento storico per il nostro Paese chiamato a definire la sua posizione nel mondo in un contesto di rischi e minacce che dovremmo cercare di volgere in opportunità".