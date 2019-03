Biraschi, Nazionale è mio obiettivo

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Davide Biraschi manda un messaggio al ct dell'Italia Roberto Mancini: ''La Nazionale è il mio obiettivo''. Il difensore del Genoa, 24 anni, punta a ricevere una ''chiamata dall'alto'' e di poter vestire ancora l'Azzurro, dopo essere stato convocato per l'Europeo Under21 nel 2017 e aver partecipato allo stage con Gigi Di Biagio un anno fa. ''La gavetta è stata importante - evidenzia Biraschi, a margine di un evento a Milano organizzato da LeasePlan -, un percorso di grande crescita. Pochi anni fa giocavo in Prima Categoria con gli amici, tra qualche giorno affronterò Cristiano Ronaldo che osservo in tv come una divinità. Sfidarlo sarà un'emozione speciale''. Il Genoa è atteso da ''un ciclo difficilissimo'' e la gara contro la Juventus di domenica deve essere approcciata in ''maniera spensierata'', ''senza pressione'', ma con una ''forte motivazione'': ''La classifica è tranquilla ma lotteremo finché non avremo la matematica della salvezza.