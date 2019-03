Gasperini alla Samp, 'una sceneggiata'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Una sceneggiata": così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, liquida la vicenda che lo ha visto coinvolto col dirigente blucerchiato Massimo Ienca al termine di Samp-Atalanta. "Ho protestato e sono stato espulso - ricostruisce Gasperini - Sono uscito dal tunnel per andare negli spogliatoi e c'e' stata una sceneggiata folle". "Ienca è una persona che conosco bene e oggi me lo sono trovato di fronte, dove non poteva stare. Io l'ho appena spostato dove non poteva stare, e c'è stata la sceneggiata".