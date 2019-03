Cipressa vince Sanremoinfiore 2019

Il Comune di Cipressa con "Il pesce luna", Santo Stefano al mare con "La balenottera comune" e Taggia con "Il capodoglio" sono i carri vincitori dell'edizione 2019 di Sanremoinfiore, il tradizionale corso fiorito di Sanremo, quest'anno dedicata al Santuario dei cetacei 'Pelagos'. Quattordici i carri abbinati ad altrettanti Comuni della provincia di Imperia, con Sanremo fuori concorso, che hanno sfilato davanti a oltre quarantamila spettatori arrivati con 315 pullman e 200 camper. "Sono soddisfatto per la riuscita di un evento che oltre al fiore celebra anche la salvaguardia del nostro ambiente marino e in particolare del santuario dei cetacei - ha commentato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri -. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita di questa manifestazione". Decine di migliaia sono i boccioli utilizzati per l'infioratura. Basti pensare che ci sono carri che ne montano dagli 8 ai 10mila.