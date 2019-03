Turco presidente Giovani di Ance

(ANSA) - GENOVA, 9 MAR - L'Assemblea dei Giovani Imprenditori di ANCE Genova, l'Associazione dei Costruttori Edili Genovesi, ha eletto Francesco Turco Presidente del Gruppo. Classe 1982, laureato in ingegneria edile, Turco è socio e direttore tecnico della Tecnologie Costruzioni Turco S.r.l. azienda specializzata in interventi di edilizia ospedaliera. Francesco Turco guiderà nel prossimo triennio il Gruppo affiancato dal Consiglio Direttivo composto da Caterina Viziano e Cristiano Burlando, entrambi vicepresidenti, Giorgia Campanini, Fausto Gadolla, Luca Iguera e dalla past president Francesca Musso. Formazione, tecnologia, innovazione e integrazione delle competenze saranno le parole chiave del programma che vedrà il Gruppo in prima linea nell'organizzazione di iniziative integrate tra la rete ANCE e i professionisti di settore - architetti, ingegneri, geologi e urbanisti - per migliorare il dialogo e ampliare la cooperazione tra queste categorie.