Genoa sconfitto a Parma, rossoblù puniti dall'ex Kucka

Parma batte Genoa 1-0 (0-0) nell'anticipo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ha deciso il match il gol di un ex, Kucka, al 33' della ripresa, risolvendo una mischia. Dopo il gol Kucka non ha esultato. La partita è vissuta su un primo tempo senza emozioni con le squadre che hanno giocato sotto ritmo, segliendo di fare una gara di attesa, cercando equlibrio tra i reparti e coperture. Nella ripresa il Genoa è stato più vivo e, come spesso accade nel calcio, ha subito il gol nel suo momento migliore. Sul finale Gervinho ha fallito il gol del 2-0. Ma per quello visto in campo il pari poteva starci. La sconfitta ferma la serie positiva del Genoa che aveva collezonato due vittorie (empoli e Lazio) e quattro pareggi (Sassuolo, Bologna, Chievo, Frosinone).