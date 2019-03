Tenta estorsione da 50 mila euro per un debito di droga

I carabinieri di Arenzano hanno arrestato un uomo di 29 anni con l'accusa di spaccio ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo, Francesco Pappaianni, originario di Crotone, aveva venduto a credito, a partire dal settembre del 2017, circa tre etti di cocaina, per 15 mila euro, a un operaio di 31 anni. Nel corso dei mesi il debito è lievitato fino a 50 mila euro per gli interessi che lo spacciatore aveva applicato per rientrare dalla vendita iniziale. Non riuscendo a recuperare i soldi, il pusher aveva iniziato a minacciare di morte l'operaio, che aveva acquistato la cocaina per uso personale, e i suoi familiari.

L'operaio aveva chiesto aiuto anche ai genitori, che gli avevano dato 10 mila euro, e aveva venduto l'auto. Ma lo spacciatore era diventato sempre più insistente nelle minacce di morte, così l'operaio ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Sono così partite le indagini che hanno portato all'arresto dello spacciatore.