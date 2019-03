Auto contro moto, uomo morto a Genova

Incidente mortale all'alba all' incrocio tra via Montaldo e via Bobbio, all'altezza della rimessa Amt a Genova. A perdere la vita è stato un uomo di 60 anni che era a bordo di uno scooter. Per cause da accertare, si è scontrato contro una macchina con a bordo 5 persone, rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito i feriti all'ospedale Galliera e al San Martino. Sul posto sono presenti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso.

In nottata, invece, in piazza Dante è stato investito un uomo di 30 anni, inglese, mentre attraversava la strada. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Martino.

Secondo quanto accertato dai vigili della sezione infortunistica, il conducente della macchina che si è scontrata all'alba all'incrocio tra via Bobbio e via Montalto con uno scooter, non era ubriaco né sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il centauro, Carlo Pulega, 60 anni, è morto sul colpo. Dagli accertamenti o lo scooterista o il conducente della macchina, a bordo della quale c'erano altre 4 persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni, potrebbero essere passati dall'incrocio con il rosso. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di quanto successo e anche i due mezzi coinvolti nello scontro.