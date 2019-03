Erg: utile nel 2018 cala a 107 mln (-9%)

Il Gruppo Erg ha chiuso il 2018, il primo anno dell'era 'post-petrolifera', con un utile netto rettificato di 107 milioni di euro, in calo del 9% rispetto ai 117 milioni del 2017. Il margine operativo lordo rettificato si attesta a 491 milioni (+4%). Il cda ha proposto un dividendo di 0,75 euro per azione. Il 10 gennaio del 2018 il Gruppo è uscito dal settore petrolifero con la cessione di TotalErg ad Api. Il quarto trimestre dell'anno scorso si è chiuso con un utile netto rettificato di 15 milioni di euro, quasi dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2017. Il margine operativo lordo rettificato è stato di 109 milioni (-6%). L'ad Luca Bettonte ha ricordato che il 2018 ha visto, oltre al "completamento del processo di trasformazione industriale del Gruppo, una forte accelerazione rispetto agli obiettivi di crescita nelle rinnovabili. Per il 2019 ci aspettiamo, in anticipo rispetto agli obiettivi di Piano, un margine operativo lordo compreso fra i 495 e i 515 milioni di euro".