Il derby sabato 13 aprile alle 18

(ANSA) - GENOVA, 7 MAR - Il derby di Genova che doveva giocarsi, per decisione della Lega di Serie A, lunedì 15 aprile alle 20,30 si giocherà sabato 13 aprile alle 18. Lo si apprende da fonti vicine alla Federcalcio. Il derby della Lanterna era stato programmato di lunedì per evitare la concomitanza della mezza maratona di Genova. La decisione della Lega aveva sollevato polemiche politiche e il Comune aveva scritto alla 'confindustria del pallone' di rivedere la decisione. Era intervenuto anche il governatore Giovanni Toti. Era stato lui ad annunciare, dopo una telefonata al presidnete di Lega Gaetano Micciché che la gara non si sarebbe giocata di lunedì.