Toti,derby Genova non si gioca di lunedì

Il derby di Genova non si giocherà lunedì 15 aprile. Lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti che ha parlato con il presidente della Lega A dopo le polemiche per la decisione di non farlo giocare sabato o domenica. Quindi c'è la certezza "che la Lega calcio cambierà la sua decisione. La Lega si è presa l'impegno di cambiare la data" e cioè "o sabato pomeriggio alle 18 o domenica" ha spiegato il governatore. La rassicurazione secondo quanto detto dal governatore Toti arriva dopo una "lunga telefonata" avuta con il presidente di Lega della Seria A Gaetano Micciché. (ANSA).